«المستشارة» تناقش استخدام البيانات لأجل الذكاء الاصطناعي

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس، ضرورة الحفاظ على الحقوق الشخصية وإتاحة البيانات لتطوير الابتكارات، في الوقت الذي تستعد فيه لإجراء مشاورات مع مستشاري الحكومة للقضايا الرقمية، حول استخدام كميات كبيرة من البيانات من أجل الذكاء الاصطناعي.

وقالت ميركل، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت أمس، إنه يتعين الحفاظ على الحقوق الشخصية من جهة، وإتاحة البيانات لتطوير ابتكارات من جهة أخرى، موضحة أنه ستجري مناقشة هذه الأمور مع المجلس الرقمي.

وذكرت أن الحكومة تأمل، بنهاية هذا العام، «التوصل إلى نتائج، تجعلنا قادرين على الجمع بين حماية الحقوق الشخصية، وإتاحة استخدام البيانات».