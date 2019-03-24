«الزمن الجميل» يخصص حلقته لتكريم الأم في عيدها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حرّك برنامج المسابقات الغنائية الطربي «الزمن الجميل» مشاعر الجمهور والمتابعين بعد بث حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم، أول من أمس، وليتصاعد بذلك مستوى التحدي والمنافسة في لقب البرنامج الذي تبثه قناة «أبوظبي».

وبدأت الحلقة بتقرير خاص عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، ودورها في تنمية المجتمع ودعم الطفل والأسرة، إضافة إلى أعمالها الخيرية والإنسانية.

وعرض البرنامج الذي تنتجه وتبثه أبوظبي للإعلام تقريراً عن استعدادات المشتركين في الحلقة الخاصة بعيد الأم، والتي أجريت في المقر الرئيس لأبوظبي للإعلام، حيث ظهر المشتركون وهم يتدربون على الأغاني مع الفرقة الموسيقية، وهو ما يشير إلى رغبتهم الكبيرة في الفوز بلقب البرنامج الأول والوحيد من نوعه على مستوى المنطقة بالنظر إلى نوعية الفن الراقي الذي يسعى إلى إعادة أمجاده.

وأدى المشتركون في بداية الحلقة بشكل جماعي أغنية «الله يا دار زايد» للشاعر الإماراتي جمعة الغويص، قبل أن يبدأ كل منهم بتقديم عرضه الواحد تلو الآخر، وتوجيه رسالة إلى أمهاتهم بمناسبة عيد الأم.

وفي الأداء المنفرد من مسرح «أم الإمارات» بأبوظبي، أدى الفلسطيني أحمد عباسي أغنية «مشتاق يا أمي» للفنان موسى زغيب، واختارت صابرين النجيلي من مصر أغنية «ست الحبايب» للفنانة فايزة أحمد، في حين أهدى أيوب التيجاني أمه أغنية «تعيشي لي يا ماما» للفنان محمود إمام، وأدى المغربي علي المديدي أغنية «أمي» للفنان الإماراتي حسين الجسمي، كما أدت التونسية غزوة إبراهيم أغنية «حضن أمي» للفنانة التونسية ذكرى محمد.

وأدى محمد شطا من مصر أغنية «عيني على اللي تربى وعاش منها محروم» للفنان الإماراتي حسين الجسمي، وأدى السعودي موسى معيدي أغنية «أمي ثم أمي» للفنانين «تامر حسني وهيثم شاكر ويارا»، وأدى العراقي «يوسف الصميدي» أغنية «يا أمي يا أم الوفا» للفنان العراقي سعدون جابر.

كما قدم المشاركون «دويتو» لأغانٍ من قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.