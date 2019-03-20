أميركيون ينتظرون بفارغ الصبر «الطفل الملكي»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

يجعل الولع والفخر والاهتمام بأخبار الأسرة المالكة البريطانية، الكثير من الأميركيين ينتظرون بفارغ الصبر ميلاد أول طفل للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوقة ساسكس.

وبعد أن شاهد نحو 29 مليون أميركي حفل زفاف الأمير هاري على الممثلة ميغان ماركل، القادمة من كاليفورنيا، على شاشات التلفزيون في مايو الماضي، فإن الولادة المنتظرة لأول طفل في الأسرة المالكة البريطانية لأم أميركية، باتت مسألة أكثر جاذبية.

وقال نائب رئيس تحرير مجلة بيبول، جيه.دي.هيمان: سيكون الأمر هائلاً عندما تقدم ميغان الطفل، عندما تخرج ميغان وهاري إلى الشرفة، أعتقد أن ما ستراه فيض هائل من المحبة لكليهما. وأضاف «الإثارة حول هذا الأمر تعادل ولادة أطفال الأمير وليام بالتأكيد، وكذلك ميلاد كل من هاري ووليام قبل أكثر من 30 عاماً».

وعلى الرغم من حرب الاستقلال التي خاضتها الولايات المتحدة ضد بريطانيا قبل نحو 240 عاماً، ظل الأميركيون مهووسين بأفراد الأسرة المالكة البريطانية، الذين تتصدر أخبارهم الصفحات الأولى لمجلات المشاهير.