«ليالي الفن في مركز دبي المالي».. فلامينغو وموسيقى وفاكهة غريبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف مركز دبي المالي العالمي، الدورة الأولى من أمسية «ليالي الفن» خلال العام 2019، التي تنطلق بعد غد، مؤذنة ببدء موسم دبي الفني «آرت دبي 2019»، حيث ستعرض الأعمال التركيبية أمام مبنى قرية البوابة خلال الفترة من 18 إلى 23 الجاري.

ويشارك في الأمسية التي تُقام مرتين سنوياً، عمل تركيبي للفنان الفرنسي سيريل لانسلين، على هيئة طائر فلامينغو، حيث سيكون موضوع الأمسية بشكل عام مفهوم «المعرفة دون التجربة»، مستنداً إلى طيور الفلامينغو التي تقدم صورة مجازية عن واقعنا المتمثّل في معرفتنا ببعض الفنانين، دون رؤية أعمالهم، تماماً مثل معرفتنا بطائر الفلامينغو دون رؤيته.

وستعرض صالة «الربع الخالي» أعمالاً للمصوّر الياباني يوشيو كاواشيما، الذي وثّق بعدسته طبيعة الحياة في دبي عام 1962، من خلال مجموعة تضم 50 صورة قديمة بالأبيض والأسود، التقطها أثناء زيارته المدينة في تلك الحقبة.كما سيكون الزوّار على موعد مع تجربة فنية يتخللها عرض موسيقى إلكترو للفرقة الموسيقية المعروفة «عبري آند فانك راديوس»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، كما سيشاهدون عروضاً ضوئية من إبداع الفنانة أليشيا إيجيرت، إلى جانب أعمال لمجموعة من الفنانين الإماراتيين منهم رضوى الكتبي.وتسلّط أمسية «ليالي الفن» الضوء على أعمال أربعة فنانين فائزين بـ«الجائزة الدولية للفنانين الناشئين»، وهي مسابقة دولية لتكريم الفنون المُعاصرة تتخذ من دبي مقراً لها. حيث سيقدّم بوبي جريفنج، وهو من عشاق الطهي والفنون، أعماله المتمحورة حول «مشروع الغوريلا»؛ بينما سيقوم الفنان الفرنسي ليسونور باستعراض عمله الفني التركيبي «من أجل حُبّي». كما سيقدم رافائيل سكوربياك، الفنان الباريسي الذي أسهم في ترميم الأعمال النحتية في كاتدرائية نوتردام بباريس، أعمالاً نحتية مستوحاة من سحر مدينة دبي وهويتها.

وتسلّط صالة «تباري آرت سبيس» الضوء على لوحات للرسامة اللبنانية تغريد دغروث، بعنوان «فاكهة غريبة» كما ستقدّم صالة «سكونسي غاليري» معرض «فن البوب المعاصر»، الذي يتناول فن البوب بلغةٍ جديدة تم ابتكارها في ضوء الواقع الاجتماعي السائد اليوم.

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صورة قديمة بالأبيض

والأسود لدبي عام

1962 يعرضها الياباني

يوشيو كاواشيما.