مطعم «ريفا» يُطلق قائمة الفطور الجديدة

المصدر: الامارات اليوم

كشف مطعم «ريفا» عن إطلاق قائمة الفطور الصحية الجديدة، بالتعاون مع شركة «رايب أورجانيك». ونجح مطعم «ريفا» الشاطئي الفاخر في ابتكار قائمة جديدة غنية بالخيارات العضوية المغذية واللذيذة، والتي تتوافر يومياً من الساعة 7:30 حتى 11 صباحاً، فيما يتم تمديدها لغاية الساعة 1 ظهراً في عطل نهاية الأسبوع. وتضمن الوجهة الأنيقة لروادها تجربة مميزة مع التشكيلة الغنية والمتنوعة من خيارات الفطور الشهية والصحية.

ويتيح مطعم «ريفا» لضيوفه الذين يهتمون بصحتهم فرصة التلذذ بتشكيلة من أصناف السموذي المنعشة التي تزخر بتوليفة من المكونات الصحية الطازجة. وتشمل أبرز الخيارات الصحية كلاً من وجبة «جرانولا بثمار التوت» الشهيّة؛ وطبق «ريفا بينديكت»، وهو عبارة عن طبق بيض بينديكت الشهير المحضر على طريقة المطعم الخاصة؛ إضافةً إلى طبق «سكيني أومليت» المحضر باستخدام السبانخ العضوي وجبنة فيتا.

كما يقدم المطعم وصفة «سبيرولينا بوسترز» التي يعدّها بمنتهى الإتقان من مكونات غذائية غنية بالفوائد الصحية للجسم؛ إلى جانب تشكيلة من العصائر وأصناف السموذي الطازجة كمشروب «إنرجايزر»، وهو عبارة عن خليط من مكونات العسل وحليب اللوز واللبن العضوية؛ وعصير «جيت أب» الذي يسهم في رفع مستويات الطاقة في الجسم بفضل توليفته التي تجمع بين أصناف الخضراوات والفواكه الاستوائية.