ألوان وموسيقى في «بوليوود باركس دبي» غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف بوليوود باركس دبي، المتنزه الرائد المستوحى من بوليوود ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، غداً، كرنفالاً حافلاً بمناسبة مهرجان الألوان (هولي)، وسيحيي نجوم من بين الأكثر شهرة في الهند حفلاً مميزاً في الوجهة.

وسيشارك في الاحتفال نخبة من الموسيقيين من الهند، من بينهم النجم فالجوني باتاك، ومغني الماراثي والمؤلف أفادهوت جوبتي، كما سيقضي الجماهير أوقاتاً ممتعة من خلال الاستماع إلى أشهر أغاني بوليوود على خلفية راج محل الخلابة.

وسيشمل احتفال «هولي» في «بوليوود باركس دبي» إقامة منصات خاصة تتزين بالألوان، وعروض ترفيهية حيّة، وتقديم مأكولات شهية.

ويعد «بوليوود باركس دبي»، أول متنزه ترفيهي والوحيد في العالم الذي يقدم ألعاباً سينمائية شيّقة ومعالم جذب مستوحاة من أضخم أفلام السينما في بوليوود. وسيحظى ضيوف المتنزه بمقابلة شخصيات تشبه نجوم بوليوود، مثل شاروخان وأميتاب باتشان. كما أطلق المتنزه مجموعة جديدة من العروض المتجولة المفعمة بالحيوية والموسيقى والغناء والرقص التي تعرض يومياً.