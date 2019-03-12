شانغريلا قرية البري أبوظبي يستضيف مهرجان قوارب التنين السنوي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن فندق شانغريلا، قرية البري، أبوظبي استضافة مهرجان قوارب التنين للعام الثاني عشر على التوالي، وسينطلق الحدث هذا العام يومي الجمعة والسبت الموافق 22 و23 من شهر مارس الحالي.

ويقام الحدث بالتعاون مع شركة "سيرين للفعاليات" وجمعية الإمارات لقوارب التنين، واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وهو مهرجان سنوي لسباق قوارب التنين الذي يمتد تاريخه وتقاليده من 2000 عام في الصين ويستضيفه فندق شانغريلا، قرية البري أبوظبي منذ أكثر من 10 سنوات، ويهدف إلى بناء روح التعاون من خلال ممارسة هذه الرياضة التي اكتسبت شعبية واسعة وبسرعة بين سكان وزوار العاصمة أبوظبي.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المهرجان الذي سيتم فيها إقامة الحدث في الربع الأول من السنة. ومن المرجح أن تقام الفعالية في شهر أكتوبر كالمعتاد، مما يجعل عام 2019 هو العام الافتتاحي الذي يصادف فيه إقامة مهرجان قوارب التنين مرتين في السنة.

وبهذه المناسبة علّق مدير عام فندق شانغريلا، قرية البري أبوظبي قائلاً أحمد عيسى، "يعد سباق قوارب التنين فعالية مهمة في جدول فعالياتنا السنوية، لأنه يشكل حدثاً رياضياً يتضمن فعاليات مجتمعية وأنشطة رياضية تحث على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد. ويسعدنا أن نستضيف السباق مرتين هذا العام، وتقديم فرصة لضيوفنا وسكان العاصمة لتجربة فريدة تجمع بين الثقافة والتقاليد الصينية والعروض الفنية الرائعة، بالإضافة إلى قائمة من الأطباق الللذيذة ليستمتع بها الجميع خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وبصفته الراعي الرئيسي لمهرجان قوارب التنين منذ إطلاقه، يدعو الفندق النزلاء والمقيمين للاستمتاع بمشاهدة سباق القوارب على مسافة 1 كيلومتر من الواجهة البحرية المطلة على مسجد الشيخ زايد الكبير، كما يُرحِّب الفندق بمتابعي المهرجان ويدعوهم للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية على وقع الأنغام الموسيقية المستمرة على مدار اليوم على طول شاطئ البحر.ولاستيعاب العدد الكبير من المعجبين الذين يزورون العاصمة لمشاهدة هذه الرياضة الآسيوية المفعمة بالحيوية، يقدم فندق شانغريلا قرية البري، أبوظبي سعرًا خاصًا للغرف في عطلة نهاية الأسبوع. حيث يمكن للمشاركين والمشاهدين حجز إقامتهم بسعر مخفض، ابتداءً من 695 درهم إماراتي * للغرفة الديلوكس. كما يقدم فندق تريدرز، قرية البري أبو ظبي، أسعاراً خاصة تبدأ من 295 درهماً * للغرفة السوبيريور. العرض متوفر حصريًا للإقامة بين 21 و 24 مارس 2019.

ويستضيف الحدث حفل شواء في مطعم عافية، الذي يتميز بطابعه العصري الأنيق وموقعه بالقرب من شاطئ البحر في فندق تريدرز، قرية البري، أبوظبي المجاور لفندق شانغريلا. ويدعو المطعم جميع المشاركين في المهرجان للانضمام إلى أمسية الاحتفالات التقليدية الصينية والاستمتاع بتناول أشهى أطباق الشواء. وسيتوفر بوفيه الشواء بنكهاته العالمية والتقليدية للضيوف أيضاً مقابل 206 درهماً للشخص.

وفي تعليق له قال جيسون ماكنزي، المدير الفني لاتحاد سباقات قوارب التنين: " في كل عام ، يخوض المئات من رياضيي قوارب التنين هذا السباق في العاصمة أبوظبي. وستكون عطلة نهاية الأسبوع هذه مميزة للغاية، حيث تعد هذه هذه المرة الأولى التي يتم فيها السباق مرتين في السنة في شهري مارس وأكتوبر. كما أن المهرجان قد ساهم بشكل فعال في تعزيز وتنمية علاقتنا مع أفراد المجتمع من خلال ما يوفره من أجواء حماسية ورياضية تشعل روح التحدي والمنافسة بين الرياضيين، ونحن فخورون بجلب هذه الثقافة والتقاليد الآسيوية إلى أبوظبي".