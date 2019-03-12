عرض مسرحي لمخرج في الإقامة الجبرية

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

شهدت مدينة هامبورغ الألمانية، أول من أمس، عرض أوبرا «نابوكو» بنجاح، من تأليف الموسيقي الإيطالي جوزبي فيردي، على الرغم من أن مخرج العرض يقبع قيد الإقامة الجبرية في موسكو، واضطر إلى إجراء التدريبات (البروفات) عبر رسائل الفيديو.

ويقبع المخرج السينمائي والمسرحي الروسي المشهور كيريل سيريبرينيكوف، رهن الإقامة الجبرية في منزله بموسكو منذ أغسطس عام 2017، بتهمة اختلاس 130 مليون روبل (مليوني دولار) من أموال الدولة المخصصة لدعم الفنون. وبدأت محاكمته في نوفمبر الماضي.

ودارت أحداث الأوبرا في مجلس الأمن، حيث يتم تقرير مصير ملايين اللاجئين. وشارك في العرض لاجئون حقيقيون يعيشون في هامبورغ، وحقق العرض نجاحاً بارزاً، رغم عدم تمكن المخرج من حضوره.