«مهرجان الإبداع» ينطلق في «حي التصميم» 11 أبريل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعود المهرجان المرتقب، مهرجان الإبداع ing-، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، في دورته الخامسة التي ستقام في حي دبي للتصميم، من 11 إلى 13 أبريل المقبل.

وتشهد دورة هذا العام سلسلة من المحادثات وورش العمل المميزة، التي تقدّمها أكبر العلامات التجارية في العالم، إضافة إلى مجموعة من أكثر المواهب إبداعاً في المنطقة، التي تضّم تمارا عبدالهادي، وسيدهارث مثيالا، وشاهين حاجو، وسارا رضا، ونيكول هندريكس، وناتاشا جين، وميسي ديمبسي، ومايكل زيفوس، ومارتا سيردا، وكريستيان ساركيس، وآنا غلانسن، وكارولين وانيتزك، وفراس أبوفاخر، وحسين الموسوي، وجوش هيرمان، وجون كامي.

ويغطي المهرجان مجموعة من الموضوعات المتنوعة، من خلال برنامج شيّق من ورش العمل والمحادثات التي تشمل: ابتكر مع أديداس، وأشكال تصاميم التغليف في المستقبل، وحلول التصميم مع LEGO، والتصميم العربي التركيبي.

ويعكس الحدث هذا العام مبادئ وقيم مهرجان الإبداع ing- في الجمع بين المواهب الإقليمية الناشئة وأكبر الأسماء في الصناعات الإبداعية من جميع أنحاء العالم.

وقال مؤسّس المهرجان، رامي الأوسي: «أردنا إنشاء منصّة تجمع وتمكّن المبدعين من أنحاء المنطقة من التواصل وتنمية إبداعاتهم في ما بينهم. ومما لا شكّ فيه أن دبي شهدت على مدى السنوات الخمس الماضية نمواً سريعاً في المجال الإبداعي، ونفخر بأننا جزء من هذا التطور».

وأضاف «يسعى مهرجان الإبداع ing- إلى جذب أفضل المبدعين في العالم إلى دبي، للإسهام في بناء مشهد إبداعي مستدام للأجيال المقبلة. قمنا بدعوة كبار المصممين العالميين المتخصصين في مجال الطباعة والتصوير الفوتوغرافي والتصميم الجرافيكي والتقييم الفني والابتكار ليسهموا بخبرتهم، ويشاركوا تجاربهم لمدة ثلاثة أيام من خلال المحادثات وورش العمل».

يستضيف حي دبي للتصميم d3 حدث هذا العام مرة أخرى، الذي سيشهد 40 ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام، إضافة إلى السوق الإبداعي الذي يضم فنانين ناشئين من جميع أنحاء العالم، ومجموعة من الفعاليات العامة للجمهور.

يجمع بين المواهب الإقليمية الناشئة وأكبر الأسماء في الصناعات الإبداعية من جميع أنحاء العالم.