«حكايات على الجزيرة» حتى 16 الجاري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اصطحبت جزيرة النور، إحدى الوجهات السياحية والترفيهية في إمارة الشارقة، طلاب المدارس في رحلة إلى عالم الحكايات المملوء بالقصص والروايات، التي قدمها مجموعة من رواة القصص العالميين، في أجواء طبيعية، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان العالمي لرواية القصص تحت عنوان «حكايات على الجزيرة». وتستضيف الجزيرة المهرجان حتى 16 مارس الجاري، لتأخذ الأطفال في جولة بين صفحات القصص العالمية، عبر 25 قصة يرويها 15 فناناً وفنانة من أشهر رواة القصص الذين جاؤوا من 10 دول مختلفة، لينشروا بين الحضور أجمل القيم الإنسانية، ويحفزوهم على إطلاق العنان لمخيلاتهم، والتحليق بها إلى عوالم بعيدة، وسط أجواء ترفيهية.