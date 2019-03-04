باريس هيلتون: مشغولة للغاية حتى عن الحب

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

أكدت الفنانة وسيدة الأعمال الأميركية باريس هيلتون، أنها ليس لديها وقت للحب حالياً، مشيرة إلى أنها مشغولة للغاية لدرجة تجعل من الصعب بالنسبة لها العثور على رجل مناسب والاستقرار معه.

وكانت باريس (38 عاماً) والممثل الأميركي كريس زيلكا (33 عاماً) أعلنا انفصالهما في نوفمبر الماضي، بعد 11 شهراً من خطوبتهما، إذ قدم زيلكا خاتم خطوبة لباريس، وريثة سلسلة فنادق هيلتون العالمية، يبلغ ثمنه مليوني دولار.

ونقل موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، أمس، عن باريس القول: «ليس لدي وقت للحب الآن. فأنا بالكاد لدي وقت لنفسي. أنا أسافر باستمرار لأكثر من 250 يوماً في العام.. أنا أركز فقط على نفسي وعملي وأصدقائي».