«المنكوس» ينطلق الليلة بمرحلة ثانية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق مساء اليوم أولى حلقات المرحلة الثانية من برنامج «المنكوس» في موسمه الأول، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر والفن العربي الأصيل، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي عبر قناتي «الإمارات» و«بينونة».

وسيتم خلال الحلقة الإعلان عن شروط وآلية المنافسة في المرحلة المباشرة الثانية، وذلك من خلال أعضاء لجنة التحكيم التي تضم كلاً من: الشاعر محمد بن مشيط المري (الإمارات)، والشاعر والمنشد شايع فارس العيافي (المملكة العربية السعودية)، والأكاديمي الدكتور حمود جلوي (الكويت)، بينما تقدم البرنامج الفنانة والإعلامية ريم عبدالله.

وكانت نتيجة تصويت لجنة التحكيم في الحلقة المباشرة الثالثة أسفرت عن تأهّل المتسابقين علي آل شقير (السعودية) وحمدان المنصوري (الإمارات)، أما المتسابقون الأربعة المتبقون: بخيت جابر المري، صالح الزهيري، والوليد عبدالله آل عامر (السعودية)، وسالم بن كدح الراشدي من الإمارات، فسيقرر تصويت الجمهور تأهل اثنين منهم للاستمرار في المنافسة.