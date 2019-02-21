مهرجان «أم الإمارات»..12 يوماً مع التسامح والترفيه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، عن برنامج الفعاليات المصاحبة لمهرجان «أم الإمارات» في نسخته الرابعة، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 23 مارس المقبل، في منطقة «ع البحر» على كورنيش أبوظبي.

ويحتفي المهرجان برؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إذ تتمحور مختلف مناطق وأنشطة المهرجان هذا العام حول قيم التسامح، وغيرها من الموضوعات الهادفة والقيمة التي تعكس رؤية سموها. كما يعكس المهرجان ثقافة تقبّل الآخر في الدولة، بالتزامن مع احتفاء الدولة بعام التسامح.

وعلى مدار 12 يوماً، يقدم المهرجان عبر مناطقه الأربع، وهي: السعادة، والسوق والمطاعم، والتقدم، والأولمبياد الخاص، مجموعة من التجارب، تضم خمسة مفاهيم جديدة تُقام للمرة الأولى في المنطقة. كما يجمع المهرجان، الذي يُقام على امتداد أكثر من كيلومتر على كورنيش أبوظبي، عدداً من العروض والفعاليات العالمية.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سيف سعيد غباش: «نحتفي في النسخة الرابعة من المهرجان بقيم التسامح والانفتاح، التي تعمل على تكريسها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في المجتمع من خلال مختلف أنشطتها، إذ صُمم المهرجان لترسيخ الشعور العميق بالارتباط بين أفراد المجتمع متعددي الجنسيات والخلفيات الثقافية، وهو ما يمثل جوهر (عام التسامح)».

وأضاف «فخورون بتقديم مجموعة واسعة من العروض الترفيهية والثقافية، التي تعكس التعايش السلمي الذي يتميز بها مجتمع الإمارات، وفي الوقت نفسه نقدم تجربة ثقافية مميزة من الطراز العالمي».

ويأتي سيرك دو سوليه العالمي الشهير إلى أبوظبي للمرة الأولى، بعرض جديد تحت عنوان «سيرك دو سوليه بازار»، الذي تنظمه شركة «ألكمي بروجكت» لتنظيم الفعاليات ضمن برنامج مهرجان «أم الإمارات» لهذا العام. كما تقام خلال المهرجان أول مسابقة للألعاب النارية بالإمارات في 15 و16 و22 و23 مارس المقبل، إذ ستستعرض فرق عالمية مشهورة، لمدة 20 دقيقة، خبراتها في هذا المجال. ومن المقرر أن يضيء هذا الحدث سماء مدينة أبوظبي ويرسم لوحة فنية تبهج الزوار.

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