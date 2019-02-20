«أوسكار 2019».. على أنغام الروك

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قال منظمو حفل جوائز الأوسكار، أول من أمس، إن فرقة كوين البريطانية لموسيقى الروك ستقدم عرضاً مباشراً في الحفل المقرر يوم الأحد المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير لفيلم «الملحمة البوهيمية» (بوهيميان رابسودي) المرشح لجائزة أفضل فيلم.

وقالت أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية، على حسابها بموقع «تويتر»: «نرحب بفرقة كوين ويل روك وآدم لامبرت في حفل الأوسكار هذا العام».

وتتألف الفرقة، التي كان مطربها الراحل فريدي ميركوري موضوع فيلم «بوهيميان رابسودي»، حالياً من بريان ماي وروجر تيلور وآدم لامبرت. ورُشّح الفيلم، الذي أدى بطولته رامي مالك، لخمس جوائز أوسكار منها «أفضل ممثل». وحصد الفيلم أكثر من 854 مليون دولار من مبيعات تذاكر دور السينما على مستوى العالم، ليصبح أنجح فيلم موسيقي من نوعه على الإطلاق.