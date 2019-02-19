افتتاح مهرجان الطفل والعائلة في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

افتتح الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري فعاليات مهرجان الطفل والعائلة في حديقة مركز مؤسسة التنمية الأسرية بمدينة الظاهر في منطقة العين، بالتعاون مع مستشفى ميديكلينك بوادي، وجمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان. وتضمّن المهرجان، الذي أقيم على مدى يومين، العديد من الأنشطة المختلفة والمسابقات والفقرات الكوميدية، كما تضمن ألعاباً متنوعة للأطفال، إضافة إلى الفحوص والاستشارات الطبية والبرامج التوعوية التي قدمتها مديرية شرطة العين حول حماية الأطفال من بعض الأخطار الصحية والمنزلية، وتميزت الفعاليات بمشاركة طلبة المدارس الحكومية والخاصة.