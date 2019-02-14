المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عروض

أبلغ متسوقون «الإمارات اليوم» بأن شركة ملابس أطفال مشهورة، روجت منتجاتها على موقعها الإلكتروني، وأعلنت عن خصومات كبيرة تصل إلى 80%، وعند اختيارهم للمشتريات، ووضعها في عربة التسوق الإلكترونية، فوجئوا بتغير السعر، وعدم وجود خصومات.

تعميم

اقترح سائقون تعميم مبادرة شرطة دبي الأخيرة، الخاصة بإلغاء المخالفات المرورية على السائقين الملتزمين، بحيث يتم تطبيقها على مستوى الدولة، تحقيقاً للهدف ذاته، المتمثل في تعزيز ثقافة الالتزام، وتعزيز الشراكة مع أفراد المجتمع، وخفض مؤشر الحوادث المرورية.

إعلانات

رصد مرضى إعلانات مراكز طبية، في تخصصات مختلفة، تروج خصومات وهمية، إذ فوجئوا عند التواصل معها بأن الأسعار المعلنة تقتصر على الكشف فقط، مطالبين بتكثيف الجهات المعنية الرقابة على هذا النوع من الإعلانات، حتى لا يقع المرضى في فخها.

توعية

طالب أولياء أمور طلبة بإطلاق حملات توعية خاصة بالسائقين المخالفين، الذين لا يلتزمون بقواعد السير والمرور في محيط المدارس، وذلك بعد تكرار سلوكهم المخالف، ما يتسبب في ازدحام وعرقلة حركة السير، أمام المركبات التي يلتزم أصحابها باحترام هذه القواعد.

«مهرجان»

طالب أولياء أمور طلبة بأن تكون الدورة الجديدة من مهرجان أبوظبي للعلوم في أماكن عدة، وأن توزع فعالياتها، بعروض وتجارب علمية ومعروضات تفاعلية وورش عمل ممتعة، في أكثر من مكان، بدلاً من حصرها في مكان واحد، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأطفال لزيارتها والاستفادة منها.

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