أصالة تفتتح الموسم الثاني من «Karaoke Carpool 2 بالعربي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق تلفزيون دبي الموسم الثاني من برنامج «Karaoke Carpool 2 بالعربي»، بعد النجاح الذي حققه الموسم السابق، من خلال أرقام المتابعات والنتائج على شبكات التواصل الاجتماعي، والحسابات الرقمية على مختلف المنصّات الرقمية والذكية. وفي بداية كل حلقة، خلال البرنامج الذي يبث مساء اليوم، ينطلق النجم السعودي هشام الهويش، قائد السيارة، لاصطحاب أحد نجوم الفن في الوطن العربي، إلى موقع تصوير جديد، لتشمل الجولة الميدانية اكتشاف كثير من المواقع مع جرعة عالية من الفكاهة والضحك والمفاجآت، تسجلها الكاميرات المرصودة داخل سيارة فخمة، التي تطوف شوارع بين دبي وأبوظبي. وتفتتح النجمة السورية أصالة نصري، أولى حلقات الموسم الثاني من البرنامج في حلقة يتخللها العديد من المواقف الطريفة والمشاغبات في شوارع دبي وأمكنتها المتعدّدة، حيث تعود المغنية السورية إلى طفولتها في دمشق وتستعيد ركوب الدرّاجة الهوائية، كما تغني مع فرقتها على أرصفة دبي وتكشف لجمهور تلفزيون دبي كثيراً من التفاصيل والحكايات حول براعتها في فن الطبخ، كما براعتها في الغناء والتفاعل المباشر مع الجمهور، إضافة إلى العديد من المواقف والأسرار التي تكشف عنها للمرة الأولى، من خلال أدائها مع هشام للعديد من أغانيها الناجحة بطريقة لا تخلو من روح الفكاهة والعفوية. يشار إلى أن الجمهور تابع خلال حلقات الموسم الأول من برنامج «Karaoke Carpool 2 بالعربي»، مشاركة عدد من نجوم الفن في عالم العربي، إذ افتتحت إليسا أولى حلقات الموسم السابق، مروراً بمشاركة كل من الفنانين: محمد حماقي، فايز السعيد، أمل بوشوشة، قيس الشيخ نجيب، مايا دياب، رامي عياش، محمد عساف، هيا الشعيبي، فؤاد عبدالواحد، هند صبري، محمد أبوالعنين «آبو»، يارا، منة شلبي أحمد فهمي، ونانسي عجرم، فيما اختتم كاظم الساهر حلقات الموسم.