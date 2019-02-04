الجزيرة يستضيف شباب الأهلي في قمة «عودة الدوري»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يأمل الجزيرة استعادة انتصاراته في دوري الخليج العربي، عندما يستضيف شباب الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي في الجولة 14، في واحد من أهم لقاءات الفريقين، اللذين يتنافسان في البطولة بجانب فريقي الشارقة والعين.

وتوقفت انتصارات الجزيرة في الجولتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، واللتين تعرض فيهما للهزيمة خارج ملعبه أمام الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى ملعبه أمام النصر بهدف واحد دون رد، وتسببت هاتان الهزيمتان في تراجعه إلى المركز الثالث برصيد 28 نقطة خلف الشارقة المتصدر برصيد 31 نقطة.

كما يسعى فريق الجزيرة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتكرار فوزه الكبير الذي حققه على شباب الأهلي في الدور الأول على ملعب الأخير بخمسة أهداف مقابل أربعة، وإضافة ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده وتقليص فارق النقاط مع الشارقة المتصدر.

وشباب الأهلي ليس أمامه سوى الفوز لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها رد اعتباره للخسارة على ملعبه أمام منافسه في الدور الأول 4 - 5، والتقدم خطوة مهمة نحو المنافسة القوية في بطولة الدوري.

ويدخل شباب الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

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