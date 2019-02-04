احتفالات دبي بالسنة الصينية الجديدة.. البهجة مستمرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استمتع سكان دبي وزوّارها باحتفالات رأس السنة الصينية الجديدة، التي تضمّنت مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات المشوّقة في مختلف أنحاء الإمارة.

وتندرج احتفالات رأس السنة الصينية، ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، الذي يتضمن العديد من المهرجانات والأحداث والفعاليات الكبرى، التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مدار العام. وحظي زوّار «دبي مول» بمجموعة من العروض التي تجسّد الفن الصيني، في حين استضافت وجهة «سيتي ووك» من «مِراس القابضة» مسيرة كرنفالية كبيرة على شارع المستقبل، بمشاركة أكثر من 20 ألف شخص من مختلف الجنسيات ممن احتفلوا بالسنة الصينية الجديدة. أما زوّار «دبي باركس آند ريزورتس»، فسافروا في رحلة افتراضية إلى الصين، إذ استمتعوا بالأنشطة والأطباق التقليدية، في حين كانت العائلات في «موشنجيت» على موعد مع رقصات التنين والحضور المميّز لشخصيات محبوبة من أشهر الأفلام، على رأسها معلم الكونغ فو الشهير «بو».

حُلة زاهية

ويحتفل «دبي مارينا مول» بالسنة الصينية الجديدة مع باقة مميّزة من الأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة، حتى التاسع من الشهر الجاري. ويتزيّن المركز بحُلة صينية زاهية، مقدماً للزوّار فرصة المشاركة في العديد من الأنشطة التي تسلط الضوء على الفنون والثقافة الصينية.

ومن أبرز ملامح احتفالات «دبي مارينا مول»، معرض يعدّ بمثابة تحية للصين عبر التركيبات الفنية الجذابة، والعروض الترفيهية، والديكورات المميّزة. وتتناغم في المعرض عناصر التراث والحداثة، لتنثر البهجة بين الزوّار عبر العديد من الأنشطة التفاعلية والعروض الأدائية. وتتضمن الفعاليات أنشطة الرسم بالسكر، وفنون الخط الصيني.

وللأطفال نصيب من الاحتفالات مع أنشطة الفنون والحرف، مثل إعداد بطاقات المعايدة بالعام الصيني الجديد باستخدام فنون الخط، وأشجار الزهور الصينية، والسلاسل المستوحاة من أجواء الاحتفال بالمناسبة. ويمكن للأطفال الصغار الاستمتاع بتمضية أوقات مسلية مع الألعاب الموسيقية الصينية التقليدية.

رقصة الأسد

وضمن الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة، في فندق «أتلانتس النخلة»، استمتع الضيوف بعرض ترفيهي عالمي المستوى لرقصة الأسد، التي تجولّت بين مختلف المطاعم في الفندق. كما شارك في الاحتفالات فندق «ذا بالاس داون تاون»، ومنتجع «باب الشمس»، إضافة إلى «نيو شنغهاي» في «دبي مول».

وتستمر احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة في دبي حتى 13 فبراير الجاري، وهي فرصة لا تفوت للتعرف إلى الثقافة الصينية والاستمتاع بأجوائها.

سوق كرنفالية

دشن رئيس الشؤون التجارية في «دي إكس بي إنترتينمنتس»، أحمد الريس، والمستشار الاقتصادي والتجاري في القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، جين لي، سوق الصين الكرنفالية «هلا بالصين» في «ريفرلاند دبي»، التي تقع في قلب «دبي باركس آند ريزورتس».

وتحتفل «ريفرلاند دبي» بالسنة الصينية الجديدة للعام الثاني بعدد من الفعاليات، إذ أعدت الوجهة جدولاً حافلاً بالعروض الثقافية التقليدية حتى التاسع من فبراير الجاري.

13

فبراير الجاري موعد اختتام الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة في دبي.