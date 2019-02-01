هوليوود تكرّم ستان لي مبتكر «الأبطال الخارقين»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

كرّم مئات المعجبين والمشاهير في هوليوود ستان لي كاتب القصص المصورة الأميركي، الذي ابتكر شخصيات أبطال مثل «سبيدر مان» (الرجل العنكبوت)، و«أيرون مان» (الرجل الحديدي)، و«هالك» (الرجل الأخضر)، وغيرها.

وشهد لي الذي توفي في نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 95 عاماً رسوماته وقصصه تتحول إلى شخصيات سينمائية في أفلام تحصد إيرادات هائلة. وظهر ضيف شرف في كل هذه الأفلام تقريباً. وقدم المخرج الأميركي كيفن سميث حفل التكريم على مسرح «تي.سي.إل تشاينيز».

وقال سميث: «أمثاله لن يمروا من هذا الطريق مرة أخرى، وأنا لا أتحدث فقط عن المهنية الشديدة في أعماله، بل عن عالم كامل من الشخصيات التي ابتكرها». وقال الممثل ويزلي سنايبس الذي مثل إحدى شخصياته: «إنه مصدر إلهام لجميع الفنانين المبدعين ليذكرنا بأن الإبداع لا يتبدد، وعاجلاً أو آجلاً سيرى العالم بأسره السحر الذي تقدمه».