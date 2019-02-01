أنغام كورية وأفضل مطربة سورية في «الشارقة للموسيقى العالمية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يشهد مسرح جزيرة العلم، مساء اليوم، انطلاق مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في دورته السادسة، بحفلين، الأول لضيف شرف المهرجان فرقة النغم الكورية، والثانية للفنانة السورية فايا يونان، التي حصدت العام الماضي لقب أفضل مطربة سورية لعام 2018، ضمن جوائز «داف باما ميوزيك أوورد» الألمانية.

وتستمر حفلات المهرجان، الذي تقدمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى، حتى مساء السبت التاسع من فبراير الجاري.

كما يستضيف مسرح جزيرة العلم غداً أمسية الفلامنكو الأوبرالي، التي يقدمها مغني الفلامنكو الإسباني المشهور آركانغل، الفائز بجائزة «غرامي» لعام 2018، تصاحبه السوبرانو المغربية سميرة القادري، السفيرة الفنّية العابرة لثقافات حوض البحر الأبيض المتوسّط، وترافقهما أوركسترا مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، بقيادة المايسترو محمد صديق. كما سيكون الجمهور على موعد مع فرقة دنغيانغ غوزوبا الكورية للاستمتاع بموسيقى الروك القوية المتداخلة مع الأنغام الشرقية الصادرة عن آلة السنطور الكورية.

أما يوم الجمعة المقبل، فيحيي عازف البيانو العالمي ريتشارد كليدرمان، حفلاً على مسرح جزيرة العلم، إضافة إلى المغنية الكورية الشابة جوني شوي، التي تجمع بين الموسيقى الكورية التقليدية وموسيقى الروك والجاز. وفي ختام المهرجان تقام يوم السبت، التاسع من فبراير، أمسية طربية على مسرح جزيرة العلم، تحت عنوان «ليلة وردة الجزائرية»، تقدمها الفنانة مروة ناجي، بصحبة فرقة أوركسترا دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، إضافة إلى مشاركة فرقة كوريا للموسيقى الحديثة في أداء مميز يمزج بين الموسيقى الكورية التراثية والموسيقى الشعبية.

كما سيكون الجمهور على موعد مع حفلات موسيقية مجانية في الهواء الطلق من الثالث وحتى السابع من فبراير بين الساعة السابعة إلى التاسعة مساءً، تقدمها مجموعة متنوعة من الفرق الموسيقية الكورية، إضافة إلى مسابقة نجوم المواهب، بمشاركة عدد من أصحاب المواهب الموسيقية.