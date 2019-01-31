«موسيقى الحجرة» في «القاعة الزرقاء» اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي، اليوم، في القاعة الزرقاء بمركز الفنون في الجامعة، الحفل الأول من سلسلة حفلات موسيقى الحجرة، بقيادة المايسترو روني روجوف.

وستقدم، خلال الحفل، السيمفونية رقم 15 على سلم «لا ميجور»، تصنيف «Op 141»، للمؤلف دميتري شوستاكوفيتش، بالإضافة إلى مقطوعة «طقوس الربيع» للمؤلف إيجور سترافينسكي.

وسيشهد الحفل مشاركة عازف الإيقاع الشهير عالمياً ومدير برنامج دراسات الإيقاع في جامعة نيويورك، البروفيسور جوناثان هاس، إلى جانب طالبين من فرقة الموسيقى المعاصرة في جامعة نيويورك، في خطوة تمثل التعاون الأول لسلسلة حفلات موسيقى الحجرة مع جامعة نيويورك.

وقال المدير الفني والموسيقي لحفلات موسيقى الحجرة لدى جامعة نيويورك أبوظبي، المايسترو روني روجوف: «يسرني أن أستضيف فرقة الإيقاعات التابعة لجامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع جامعة نيويورك، في استعراض مميّز لعزف قطعة طقوس الربيع لسترافينسكي، والسيمفونية الأخيرة لشوستاكوفيتش، في أداء هو الأول من نوعه على مستوى الإمارات والشرق الأوسط، ويأتي ذلك نتاج عامين ناجحين من تنظيم وتقديم سلسلة حفلات موسيقى الحجرة».

وصممت سلسلة حفلات موسيقى الحجرة من قبل روجوف، بهدف الإسهام في نشر موسيقى الحجرة، ورعاية فناني الموسيقى الكلاسيكية، وتعزيز جماهيريتها عبر برنامج فني يمتد لمدة عام كامل.