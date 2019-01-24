35 عدسة توثّق «سحر الطبيعة» في «الفنون الجميلة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استضافت كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة معرض «سحر الطبيعة»، بالتعاون مع إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة، وجمعية الإمارات للتصوير الضوئي. يشارك في المعرض، الذي افتتح أخيراً ويستمر أسبوعاً، 35 مصوراً ومصورة من مختلف الدول، ليتيح الفرصة أمام طلبة الكلية للاستفادة من خبرات المصورين وأعضاء الجمعية، واكتساب المزيد من التجارب التدريبية لتنمية قدراتهم الفنية.

وحضر افتتاح المعرض مدير الشؤون الإدارية بدائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله المناعي، ورئيس جمعية الإمارات للتصوير سعيد عبدالله جمعوه، وأمين سر الجمعية محمد عبدالله الهاشمي، والأستاذ المساعد بالكلية المنسق العام للمعرض الدكتور محمد يوسف، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، وطلبة الكلية.

وقال الفنان الإماراتي الدكتور محمد يوسف: «يسعدنا أن نتواجد اليوم مع هذه المجموعة المتألقة من المصورين، ونأمل أن نتعاون دائماً في تنظيم مثل هذه المعارض بهدف ربط المتمرسين من المجتمع المحلي بطلبة الكلية لتبادل الأفكار، وتعلّم تقنيات إخراج اللوحة الفنية من ناحية اختيار الألوان للصورة والزوايا، وغيرهما من التقنيات الفنية»، مشيراً إلى أن الأعمال المعروضة هذا العام تنوعت بين التصوير تحت الماء، وتصوير الحياة الفطرية، وصحراء ليوا، والمايكرو، وغيرها.