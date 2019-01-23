رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بالخجل بسبب الغبار

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

دعا الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه - إن، أمس، إلى بذل جهود شاملة من أجل الحد من تلوث الهواء، وزيادة التعاون مع الصين، التي تعد على نطاق واسع مصدراً رئيساً لملوثات الهواء، مشدداً على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات «إبداعية» من أجل حل القضية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الرئيس قوله في اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء بمكتبه في تشونغ وا ديه، قوله إن «الناس عانوا بشكل كبير في الأسبوع الماضي بسبب طول مدة أيام الغبار الناعم الكثيف بشكل غير مسبوق»، مضيفاً: «أشعر بالخجل حقاً لأننا غير قادرين على معالجة القضية بشكل واضح».

وتابع: «إن الحد من الغبار الناعم هو أحد أهداف السياسة الوطنية التي تبنتها حكومتنا في إطار الجهود الرامية إلى حماية حق الشعب في الصحة. وإذا كان لنا أن نحافظ على هذا الوعد، فيتعين علينا التعامل مع قضية الغبار الناعم كما لو أننا نتعامل مع كارثة، مثل شدة البرودة أو الحرارة الحارقة».