«كشتة» في جزيرة العلم حتى 2 فبراير

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تشهد جزيرة العلم في الشارقة إقبالاً من زوار فعالية «كشتة»، التي تستمر حتى الثاني من فبراير المقبل، عبر تقديم باقة من الأنشطة الترفيهية، إلى جانب جمع عشاق المأكولات العربية والغربية على مائدة واحدة، وضمن أجواء شتوية منعشة.

وتشمل الفعالية مزيجاً من الشاحنات المخصصة لبيع المأكولات والمشروبات التي تستقطب الزوار الذواقة للطعام، وتقدم مجموعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة المخصصة للأطفال في الهواء الطلق، ما يشكل تجربة مميزة للعائلات للاسترخاء وقضاء وقت جميل خارج المنزل سواء في إجازة نهاية الأسبوع وحتى بعد انتهاء الدوام الرسمي خلال أيام الأسبوع.

وتتضمن أنشطة جزيرة العلم عروضاً ترفيهية وفعاليات مخصصة للأطفال منها اللعب في القلاع القابلة للنفخ، وحديقة الحيوانات المصغرة والرسم على الوجوه، الى جانب معرض للسيارات الكلاسيكية.