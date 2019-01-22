رأس الخيمة تكشف النقاب عن أعلى حلبة تزلج بجبل جيس

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

كشفت رأس الخيمة، التي تحتضن مغامرة "جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم"، النقاب عن "حلبة التزلج" في متنزه منصة المشاهدة في جبل جيس المطلة على السلسلة الجبلية الخلابة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتضيف إلى جعبتها الزاخرة بالمغامرات والنشاطات الترفيهية المستمرة.

وفي ظل تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الوقت من العام بطقس معتدل يميل إلى البرودة في بعض الأحيان، ومع وجود "حلبة التزلج" في متنزه منصة المشاهدة في جبل جيس على ارتفاع يبلغ نحو 1300 متر عن مستوى سطح البحر؛ سيكون على مرتادي وجهة المغامرات الجديدة ارتداء لباس صوفي سميك لاختبار الطقس الشتوي الرائع، لأنه على هذا العلو الشاهق تنخفض الحرارة بالمتوسط 10 درجات عن أي منطقة أخرى في الدولة.

وتعتبر "حلبة التزلج" في متنزه منصة المشاهدة في جبل جيس وجهة مثالية تمنح الزوار تجربة تزلج مذهلة وحقيقية في منطقة تنضح بالجمال الطبيعي الشتوي الأخاذ أثناء الاستمتاع بالموسيقى والإطلالات الخلابة، وتمكنهم من التقاط صور رائعة لنشرها على حساباتهم في إنستغرام مع خلفية طبيعية في غاية الجمال.

وتفتتح حلبة التزلج أبوابها يومياً "عدا أيام الإثنين والثلاثاء" حتى شهر مارس بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً وتبلغ تكلفة دخول الشخص الواحد 45 درهماً للتزلج لمدة 30 دقيقة شاملة حذاء التزلج. وتتوافر بطاريق التزلج لمساعدة المبتدئين للحفاظ على توازنهم أثناء التزلج.