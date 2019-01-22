الجميع رابح في «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل الدورة الـ24 من مهرجان دبي للتسوّق، فعالية التسوق السنوية الكبرى التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، اجتذاب المتسوقين من خلال تقديم المزيد من العروض وفرص الفوز للجميع بجوائز كبيرة حتى الثاني من فبراير المقبل. ويمكن للمتسوقين اغتنام مكافآت مجزية تقدمها فيزا خلال المهرجان هذا العام، تشمل خصومات على الأسعار في فنادق شهيرة ومطاعم راقية ومقاصد ترفيهية مميزة، فضلاً عن توفير إضافي في مجموعة واسعة من وجهات التسوق، حيث يمكن لحاملي بطاقات فيزا الاستفادة من خصم إضافي بنسبة 20% في مطاعم ومقاهي جميرا، إضافة إلى خصم 25% على أسعار الإقامة، في حين يمكن لروّاد الحدائق الترفيهية الاستفادة من خصم قدره 15% على بطاقة دبي. أمّا عشاق الموضة والأزياء، فيمكنهم استخدام بطاقات فيزا في مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، والاستفادة من مزايا متعددة، منها الحصول على خصم بنسبة 15% في متاجر سبلاش. إضافة إلى ذلك، تقدّم وجهات مراس القابضة لحاملي بطاقات فيزا من السكان والزوار خصماً بنسب متنوعة تصل إلى 20% في المطاعم والمقاصد وصالات السينما التابعة للشركة.

وإلى جانب العروض المميزة على الإلكترونيات، مثل أجهزة التلفزيون والكاميرات والحواسيب والهواتف الذكية، تنظّم متاجر جمبو الرائدة في المدينة سحباً على جوائز قيّمة ستُمنح لـ30 فائزاً محظوظاً كل يوم طوال فترة مهرجان دبي للتسوق، ويمكن للزبائن الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر الحصول على فرصة المشاركة في السحب الرقمي اليومي. في سيتي سنتر مردف، سيكون المتسوقون على موعد مع تحقيق أحلامهم، حيث سيفوز شخص واحد محظوظ بالجائزة الكبرى ومقدارها مليون درهم، فعند إنفاق أكثر من 350 درهماً في متاجر المول، سيدخل المشتري السحب الكبير الذي سيجرى في الأول من فبراير، أي قبل اختتام مهرجان دبي للتسوق بيوم واحد. وفضلاً عن ذلك، سيحظى الزوار بالكثير من الفرص الأخرى للفوز بجوائز فورية في جناح مخصص للألعاب في هذا المركز، ومنها فرصة الفوز بجائزة نقدية قدرها 500 درهم عند إنفاقهم 500 درهم، وبجائزة قدرها 2000 درهم عند إنفاق 1000 درهم. أمّا في سيتي سنتر ديرة، وإضافة إلى عروض ترويجية لا تضاهى من 370 متجراً، سيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بسيارة تويوتا لاند كروزر 2019 وعددٍ من الجوائز الفورية من خلال مبادرة «أنفق واكسب» حتى الثاني من فبراير. كما أطلق مركز التسوق حديثاً حملة «امسح واربح» الترويجية لمنح الزبائن مزيداً من الجوائز. إضافة إلى المئات نت العروض التي تنشر في مرافق دبي السيحاحية والتجارية.

عشاق الموضة والأزياء يمكنهم الحصول على خصومات كبيرة.