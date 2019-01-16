4 تمارين تخفف من التهاب مفاصل اليدين

المصدر: برلين - د.ب.أ

فور بدء العلامات الأولى على الإصابة بالتهاب مفاصل اليدين في الظهور، يجب اتخاذ خطوات فورية لمواجهة الأعراض.

وتوجد أربعة تمارين تساعد على مكافحة الأعراض؛ وهنا كيفية تأديتها.

1 ضع كرة تنس بين الإبهام وأي أصبع آخر، ثم قم بحركة التوائية مماثلة لتلك التي تقوم بها عند فتح وغلق برطمان. وكررها 10 مرات.

2 امسك كرة تنس بأطراف ثلاث أو أربع أصابع ممتدة واجعل الكرة تلف، وغير الاتجاهات بعد ثلاث دقائق.

3 ضع كرة مطاطية صغيرة في راحة اليد وابقها في مكانها بالإبهام، ثم لف الكرة من وإلى الأصابع. قم بهذا من ثماني إلى 10 مرات.

4 ضع كرتين من كرات تنس الطاولة في راحة اليد، وبيد مفتوحة حاول لف الكرتين حول بعضهما بعضاً.

قم بعمل هذا التمرين لثلاث دقائق في اتجاه عقارب الساعة ثم عكس عقارب الساعة. بعد ذلك بدّل اليدين.