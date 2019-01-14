«تورس» يُكمل جمال جزيرة النور

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تقدم جزيرة النور في الشارقة لزوارها رحلةً فنية، عبر مجموعة من المجسمات والمنحوتات التي تتناغم مع مساحاتها الطبيعية، تصحبهم فيها إلى جماليات خاصة.

ويجتذب مجسّم «تورس»، للفنان ديفيد هاربر، زوار الوجهة بمظهره اللامع كمرآة تعكس الأشكال والأضواء حولها، لتلتقي فيها الأرض والسماء، بإتقان يثري الخيال ويتحدى الحسّ البصري.

وصمّم المجسّم بشكل بيضاوي قطره 240 سم، مع منحنيات محدّبة وفراغ دائري في الوسط، وهو مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، المصقول ببراعة تلفت نظر الزائر إلى الأضواء والانعكاسات التي يراها من أي زاوية يختارها، لتشكّل هذه القطعة الفنية عنصراً متميزاً يكمل المشهد الطبيعي والثقافي للجزيرة. وتحتضن جزيرة النور العديد من الأعمال الفنية من مجسمات ومنحوتات صممها أبرز الفنانين من جميع أنحاء العالم، إلى جانب بيت الفراشات وديوان الآداب، وتحيط بمرافقها 70 ألف نبتة و2000 شجرة، تُضفي على المكان جواً يمتزج فيه الفن والثقافة والتسلية في حضن الطبيعة الساحرة.