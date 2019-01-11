«كتّاب الإمارات» يهنئ سلطان بنجاح فعاليات «الشارقة في الهند»

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

هنأ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الشاعر والكاتب الصحافي حبيب الصايغ، باسمه وباسم الكتاب المشاركين، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، على النجاح الكبير لفعاليات «الشارقة في الهند»، بعد مشاركة وفد الشارقة والإمارات في النشاط المصاحب لمعرض نيودلهي الدولي للكتاب.

وقال الصايغ في بيان أصدره اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أمس، بمناسبة اختتام الفعاليات، إن «المشاركة التي أتت تتويجاً لجهود مشهودة خلال السنوات الأخيرة عبّرت أحسن تعبير عن المشهد الثقافي في دولة الإمارات والوطن العربي، كما نقلت الصورة الحقيقية للعرب والمسلمين في مرحلة أريد فيها لهذه الصورة التشويه والسلب والاختطاف»، مضيقاً أن «كتاب الإمارات يبدون سعادتهم وقد افتتح عام 2019 (عام التسامح) في بلادنا، وحيث (الشارقة العاصمة العالمية للكتاب)، بهذه المشاركة الدولية التي وجدت صداها الطيب وقبولها اللائق في أوساط القراء والكتاب والمثقفين الهنود».

ولفت الصايغ إلى أهمية المثابرة على إقامة مثل هذا النشاط، حيث تكتمل عناصر ثقافية وإبداعية متعددة، وتتكامل وتحتشد في اتساق مدروس، لتكون فيما بينها رسالة تصل إلى عقول وقلوب الشعوب والأمم الصديقة، وفي الفعاليات كانت الأمسيات الشعرية إلى جانب الندوات الفكرية والتاريخية.