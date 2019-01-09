18.6 مليون مشاهد أميركي لـ«غولدن غلوب»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قالت محطة «إن.بي.سي» التلفزيونية، أول من أمس، إن أكثر من 18 مليون أميركي شاهدوا حفل توزيع جوائز غولدن غلوب للسينما والتلفزيون مساء الأحد الماضي، وهو ما يقل بشكل طفيف عن عدد من شاهد الحفل العام الماضي.

ونقلت «إن.بي.سي» عن شركة نيلسن الأميركية لأبحاث الإعلام وقياسات المشاهدة قولها، إن 18.6 مليون شخص شاهدوا الحفل أمس مقابل 19 مليون مشاهد العام الماضي. وحصل الفيلم الموسيقي «الملحمة البوهيمية» (بوهيميان رابسودي) على جائزة غولدن غلوب أفضل فيلم درامي في حين حصل فيلم «كتاب أخضر» (جرين بوك) على جائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي.