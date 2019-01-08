«الملحمة البوهيمية» يحصد جوائز «غولدن غلوب»

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأميركية، فجر أمس، واحداً من أهم الاحتفالات في صناعة الترفيه، عندما سلمت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية جوائز «غولدن غلوب»، في نسختها السادسة والسبعين.

وينظر إلى هذه الجوائز باعتبارها مؤشراً للأفلام صاحبة الفرص الأفضل، للفوز بجوائز الأوسكار، في وقت لاحق من العام الجاري.

حصل فيلم «الملحمة البوهيمية» (بوهيميان رابسودي)، للمخرج بريان سينجر، على جائزتي أفضل فيلم درامي وأفضل سيناريو.

ويدور الفيلم عن السيرة الذاتية لفرقة الروك البريطانية كوين، ومغنيها الرئيس فريدي ميركوري، الذي جسد شخصيته رامي مالك، والذي فاز أيضاً بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم.

ويحمل الفيلم اسم أغنية اشتهرت بها الفرقة عام 1975، والتي أصبحت بسبب مزيجها من موسيقى الروك والأوبرا جزءاً من الثقافة الشعبية في بريطانيا، وكانت بمثابة قفزة للفرقة الموسيقية المشهورة بالفعل إلى ساحات النجومية العالمية.

يذكر أن «بوهيميان رابسودي» مرشح، أيضاً، لنيل جائزة رابطة المنتجين الأميركيين لأفضل فيلم، وجائزة رابطة ممثلي الشاشة لأفضل طاقم تمثيل في فيلم.

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