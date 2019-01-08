«أفعوانية» على متن سفينة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «كرنفال كروز لاين» تدشين سفينة جديدة في 2020، تحتوي على أفعوانية على متنها، لتكون الأولى من نوعها.

وسيكون في السفينة الجديدة المسماة «ماردي جراس» أفعوانية من مقعدين، يمكنها أن تصل لسرعة قصوى تبلغ 64 كيلومتراً في الساعة. وستكون الأفعوانية المسماة «بولت ألتيمت سي كوستر»، أول أفعوانية في العالم على متن سفينة.

أما بالنسبة إلى السفينة فهي مسماة على اسم أول سفينة سياحية على الإطلاق للشركة «تي إس إس ماردي جراس»، التي جرى تدشينها في عام 1972. كما أن هذه السفينة ستكون أكثر سفينة صديقة للبيئة في أميركا الشمالية، كونها ستسير بغاز طبيعي مسال نظيف الاحتراق.

وسيتم إطلاق ماردي جراس في خريف 2020، وستتسع إلى ما يصل إلى 5200 راكب، وهي حالياً قيد الإنشاء في ميناء توركو الفنلندي.