إمبراطور اليابان يُلقي خطاب العام الجديد الأخير

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ألقى إمبراطور اليابان أكيهيتو خطاب العام الجديد، أمس، أمام عشرات الآلاف من المهنئين في القصر الإمبراطوري في طوكيو، وهو آخر خطاب يلقيه بهذه المناسبة، حيث من المقرّر أن يتنازل عن العرش في أبريل. ولوّح الإمبراطور أكيهيتو، والإمبراطورة ميتشيكو، وأعضاء آخرون من العائلة الإمبراطورية، للجماهير المبتهجة من شرفة في القصر بوسط العاصمة.

وقال أكيهيتو في خطابه: «آمل أن يكون هذا العام جيداً لأكبر عدد ممكن من البشر.. في بداية العام الجديد، أصلّي من أجل السلام والسعادة لشعب بلادنا والعالم».

ووفقاً لهيئة البلاط الإمبراطوري توافد نحو 145 ألفاً و800 من المهنّئين بالعام الجديد في تهنئة أمس، وهو أكبر عدد يزور القصر الإمبراطوري لحضور خطاب الإمبراطور بمناسبة العام الجديد منذ تولّى أكيهيتو العرش قبل 30 عاماً.

واصطفّ كثير منهم لساعات في الطقس البارد لإلقاء نظرة على الإمبراطور (85 عاماً).