«فقط في دبي».. رحلة لا تُنسى من التخطيط وحتى المغادرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) أن مبادرات تجارب سياحية متكاملة (فقط في دبي) ستؤثّر بشكل إيجابي في سعادة الزوّار، وتُلهم الملايين منهم للتفكير مجدّداً في تكرار الزيارة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «في الوقت الذي تتمتع به المقوّمات السياحية والتجارب ذات المستوى العالمي في دبي بتنوّع العروض التي توفرها، بما يتناسب مع متطلبات الشرائح المختلفة من الزوّار، فإنّنا نتعاون مع شركائنا في القطاع من أجل تقديم تجارب شخصية متكاملة لهم، وهذا يعني أنه بإمكان الزوار الاستمتاع بلحظات لا تُنسى في كل خطوة من مراحل رحلتهم، التي تبدأ في الوقت الذي يفكرون فيه في التخطيط لزيارتهم لدبي وحتى مغادرتهم أرضها». وأضاف أنه «مع توفير تجارب سياحية متكاملة (فقط في دبي)، سيتمكن الزوار من قضاء أسعد الأوقات، حاملين معهم ذكريات جميلة عن المدينة لدى عودتهم إلى بلدانهم، تحفّزهم على تكرار الزيارة، أو التحدّث عن رحلتهم والعروض التي تقدّمها دبي أمام عائلاتهم وأصدقائهم».