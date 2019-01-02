بقصيدة كلاسيكية.. السويد تحتفل بالعام الجديد

المصدر: استوكهولم ــ د.ب.أ

احتفلت السويد بحلول العام الجديد 2019 بعرض تلفزيوني تقليدي في الهواء الطلق من متحف سكانسن المطل على العاصمة استوكهولم.

وألقى الممثل ميكائيل برسبرانت قصيدة «رينج آوت وايلد بيلز» الكلاسيكية لألفريد لورد تينيسون، قبل فترة قصيرة من بدء إطلاق الألعاب النارية في منتصف الليل.

وجرت العادة على إلقاء قصيدة تينيسون منذ عام 1895، وفي الأعوام القلائل الماضية ألقى عدد من الممثلين والممثلات تلك القصيدة.

وأثار اختيار ممثل رجل لإلقاء القصيدة عام 2018 احتجاجاً من ممثلات، إذ نشرن مطالب عبر الإنترنت، بوضع النساء في الاعتبار.