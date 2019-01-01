«الرجل المائي».. نجم شباك التذاكر الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

تصدّر فيلم الحركة والمغامرة «الرجل المائي» (أكوا مان) إيرادات السينما الأميركية محققاً 51.55 مليون دولار.والفيلم الذي يتربع على عرش شباك التذاكر الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي من بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان، ومن إخراج جيمس وان.

وجاء الفيلم الموسيقي «عودة ماري بوبينز» (ماري بوبينز ريتيرنز) في المرتبة الثانية للأسبوع الثاني بإيرادات بلغت 28.02 مليون دولار.والفيلم من بطولة إيميلي بلنت ولين مانويل ميراندا وميريل ستريب وإيميلي مورتيمير، ومن إخراج روب مارشال.

واحتل فيلم الخيال العلمي «النحلة الطنانة» (بامبلبي) المركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 20.5 مليون دولار، والفيلم بطولة هيلي ستاينفيلد وجون سينا، ومن إخراج ترافيس نايت

بينما جاء فيلم الرسوم المتحركة «سبايدر مان.. إنتو ذا سبايدر فيرس» في المركز الرابع محققاً 18.31 مليون دولار، وأخرج الفيلم بوب بيرسكيتي وبيتر رامسي، وقام بالأداء الصوتي شاميك مور وجيك جونسون وهيلي شتيفيلد.

وفي المركز الخامس جاء فيلم الحركة «المهرب» (ذا ميول) بإيرادات بلغت 11.78 مليون دولار، وهو من إخراج وبطولة كلينت إيستوود، وشارك في بطولته برادلي كوبر وتايسا فارميجا.