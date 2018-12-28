«مخيم عجائب الشتاء» يفتح أبوابه للأطفال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تزامناً مع عطلة الشتاء المدرسية، افتتح «مخيم عجائب الشتاء» التابع لـ«نادي سيدات الشارقة» أبوابه للأطفال بين ثلاثة أعوام إلى 16 عاماً، للمشاركة في برامجه وفعالياته التعليمية والترفيهية الرامية لاستثمار أوقات فراغهم، وتحفيز مشاركتهم وتفاعلهم رياضياً، وفكرياً، ونفسياً.

ويوفر المخيم الذي يستمر حتى 10 يناير المقبل العديد من الفعاليات، كالرسم، والتلوين، وتشكيل الصلصال، والزومبا، وتحديات الشاطئ، وفنون الطبخ، وغيرها من الفعاليات الموزعة على عدد من البرامج المختلفة الرامية إلى تعزيز المهارات الفكرية للأطفال المشاركين، وشغفهم، وهواياتهم، إضافة إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

وقالت علياء الهرمودي، رئيس قسم إدارة الأعمال في «نادي سيدات الشارقة»، إن «مخيم عجائب الشتاء يضم برامج متكاملة تغطي الجوانب التعليمية والترفيهية، وتناسب مواعيد الأطفال وجداول حياتهم اليومية»، ودعت أولياء الأمور كافة للمبادرة بتسجيل أطفالهم «وتوفير الفرصة لهم لاستثمار أوقات فراغهم في برامج المخيم التي توفرها، بهدف اكتشاف مواهبهم وتنميتها، فضلاً عن ضمان تفاعلهم وتعلمهم خلال عطلة الشتاء المدرسية».

ويستقبل برنامج «مغامرة بساتين الشتوية» البنات والأولاد من الفئة العمرية من ثلاث إلى خمسة أعوام، ويضم مجموعة من الأنشطة الإبداعية الرامية لتنمية مواهبهم، أبرزها «العالِم الصغير»، و«بيكاسو الصغير»، و«ابتكارات وأشغال يدوية»، إضافة إلى «الرحلات الأسبوعية»، و«منصة المسرح»، و«تعلّم الإتيكيت».

كما يناسب برنامج «المواهب الصغيرة» الأطفال من الفئة العمرية ذاتها، ويوفر لهم جملة من الأنشطة، منها «الحرف الشتوية»، و«صناعة المجوهرات»، و«فن الإسكيمو»، و«بيلاتيس الأطفال»، وغيرها من الأنشطة الإبداعية والترفيهية.

ويخصص المخيم برنامج «فن بلا حدود» للفتيات الصغيرات من الفئة العمرية من ستة إلى 10 أعوام، ويقدم باقة من الأنشطة الفنية التي تشمل «الرسم»، و«التلوين بألوان الباستيل والأكرليك»، و«تشكيل الصلصال»، و«فن صناعة الفخاريات»، و«الرحلات الأسبوعية»، وغيرها من الأنشطة الفنية.

أمّا برنامج «فتيات الشتاء» فيناسب الفتيات البالغة أعمارهن 11 إلى 16 عاماً، ويشمل جملة من الأنشطة الترفيهية الرامية لتعزيز نموهن الجسدي، وقوتهن، وقدرتهن على التحمل، كـ«السباحة»، و«التجديف المائي»، و«التزلج على الجليد»، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الأخرى، التي تشمل «فن الطبخ»، و«العلوم التكنولوجيا – الرحلات الخارجية»، فضلاً عن الأنشطة الفنية الأخرى.

ويضم برنامج «المخيم الشتوي المسائي» عدداً من الفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية، منها: السباحة، و«زومبا الأطفال»، وحصص رياضية، وحصص الطبخ، وفن صناعة الفخاريات، وأنشطة الشاطئ، وغيرها.

أما البنات والأولاد الذين ينتمون إلى الفئة العمرية ذاتها، ولا يمتلكون الوقت الكافي مساءً، فيمكنهم الانضمام إلى برنامج «المخيم الشتوي الصباحي»، الذي يشمل أنشطة التنس، والسباحة، والتزلج على الجليد، والأوريغامي وإعادة تدوير الورق، وتصميم الزخارف، والرسم والتلوين، إضافة إلى أنشطة كرة القدم المخصصة حصراً للأولاد.