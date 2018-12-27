«أنا شيري دوت كوم».. عن شابة تبحث عن استقلاليتها

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فيو» لخدمة الفيديو الممتاز، أمس، عن الشروع في إنتاج مسلسل درامي يحمل اسم «أنا شيري دوت كوم».

ويحكي المسلسل قصة شابة تسعى إلى تحقيق استقلاليتها، وتتمكّن أخيراً من النهوض وتجاوز الفشل بعد أن انطلقت في فرصة تجارية غير اعتيادية على الإنترنت. وأعلنت «فيو» في بيان أن نهجها في إنتاج الأعمال الدرامية الأصيلة يعتمد على العمل مع أصحاب المواهب المحلية لسرد قصص محلية عبر هذه الأعمال، وتقديمها بجودة إنتاج إلى جمهور عالمي. وأسفر هذا النهج عن أكثر من 20 مليون متابع لبرامج «فيو» شهرياً في جميع أنحاء العالم.

ودخلت «فيو» في شراكة مع أبرز أصحاب المواهب الإقليميين، مثل المؤلفَين محمد فوزي ومصطفى زايد، اللذين وضعا سيناريو المسلسل، والمخرج رامي رزق الله. وتلعب الممثلة سارة الشامي دور البطلة «شيري» بجانب عماد رشاد في دور القاضي، والد شيري.

من جهته، قال نائب الرئيس للمحتوى والتسويق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «فيوكليب» وسام قطان، إن «مصر تظلّ المركز الأبرز للفيلم العربي والدراما العربية»، مشيراً إلى أن شهية الجمهور للحصول على محتوى فيديو ثري «ازدادت زيادة ملحوظة مع ارتفاع شعبية خدمة الفيديو الممتاز»، مؤكداً أن مسلسل «(أنا شيري دوت كوم) يحظى بإمكانات كبيرة نظراً لاشتماله على كوكبة من الفنانين المصريين الموهوبين، ويتسم السرد القصصي فيه بكونه متفرداً ومختلفاً عن المألوف، ونأمل في أن نتمكّن من تزويد جمهورنا العالمي بمحتوى مسلٍّ وثري من خلال هذا المسلسل».