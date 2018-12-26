إيقاعات أرجنتينية تحمّس الأجواء في القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف المسرح الرئيس في القرية العالمية، العرض الأرجنتيني الحماسي، الذي يقدمه فريق ماليفو، المكون من مجموعة من المؤدين وعازفي الإيقاعات على الطبول الأرجنتينية التقليدية، الذين حققوا نجاحاً خلال الموسم الـ11 من برنامج المواهب الأميركي. ويمكن لضيوف القرية العالمية، الاستمتاع بعروض الفريق الحافلة بالحركة والإيقاع الحماسي، ويستمر العرض الواحد 20 دقيقة، ويقدم أكثر من عرض كل مساء من أيام السبت إلى الخميس حتى الثالث من يناير المقبل.

ويتشكل فريق ماليفو من ثمانية مؤديين من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، سيؤدون رقصات مالامبو التقليدية عبر الطبول المصنوعة من خشب البامبو، وهي من الطقوس الفنية الراقصة في الفلكلور الأرجنتيني المصاحب بالغناء، إذ تعود هذه الطقوس إلى القرن الـ16. ويدمج العرض بشكل خلاب بين الموسيقى والإيقاعات التقليدية والمعاصرة، ليشكل أجواءً من الحماسة والتشويق تستقطب الآلاف من ضيوف القرية العالمية.

وقال مدير ومصمم اللوحات الراقصة وأحد أعضاء الفريق الذي تأسس في عام 2015، ماتيس جامي: «نستمتع بتقديم طقوس فنون مالامبو الأرجنتينية، التي تعكس عمق وتنوّع ثقافتنا. وتبدأ لوحاتنا الفنية من جذور هذا الفلكلور، لكننا نبحث في عملنا الفني لنتجاوز الحدود، لنقدم استعراضاً معاصراً وندمجه مع ألوان فنية أخرى كالفلامنكو والإيقاعات الحديثة. بينما نحرص على الالتزام بقالب الأداء الفلكلوري، ونتطلع دوماً إلى تقديم لوحات فنية مبتكرة تجمع بين الجانبين البصري والسمعي الذي تتصدره الإيقاعات».

وأضاف ماتيس: «تعود علاقة أعضاء الفريق منذ أيام الطفولة التي تخللها الفقر والظروف الصعبة، وتمكنا من تشكيل قوة جماعية تحتفي بالثقافة والفلكلور الأرجنتيني، وتشكيل ظاهرة في مجال الأداء الفني الراقص، ونقله للجمهور المعاصر في مختلف أرجاء العالم».

يشار إلى أن فريق ماليفو حقق شهرة كبيرة في عام 2016 عندما شارك في برنامج المواهب الأميركي، ومن خلال البرنامج استهل مسيرته نحو العالمية. ومنذ ذلك الوقت شارك الفريق في مهرجانات وبرامج تلفزيونية وعروض على كبريات المسارح في فرنسا وكندا والمكسيك ومصر وروسيا والولايات المتحدة الأميركية. كما شارك الفريق العام الماضي بعرض Cirque Du Soleil الشهير في لاس فيغاس ومهرجان الرقص المفتوح في موسكو.

ونال الفريق في عام 2016 جائزة التميز الأرجنتيني تقديراً لإسهامه في توسيع ونشر الجذور والثقافة الأرجنتينية في جميع أنحاء العالم.

وتواصل القرية العالمية استقبال ضيوفها خلال الموسم الـ23 حتى السادس من أبريل المقبل، من الساعة الرابعة عصراً إلى منتصف الليل من السبت حتى الأربعاء، ومن الرابعة عصراً حتى الواحدة بعد منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية.

• 8 مؤدين يشاركون في الفريق القادم من بيونس آيرس.

ماتيس جامي:

• «نستمتع بتقديم طقوس فنون مالامبو الأرجنتينية، التي تعكس عمق وتنوّع ثقافتنا».