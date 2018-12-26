70 ألفاً من الذوّاقة يستمتعون بأطباق «أبوظبي للمأكولات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجح مهرجان أبوظبي للمأكولات 2018 الذي أسدل الستار على فعالياته أخيراً، في استقطاب أكثر من 70 ألف زائر من عشّاق الأطباق المميزة والمأكولات والذوّاقة على مستوى الإمارة.

وشهد المهرجان الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، خلال الفترة من 6 إلى 22 ديسمبر الجاري في مختلف أنحاء الإمارة، سلسلة من الفعاليات التي تتمحور حول المأكولات والمشروبات، مثل «عالم أبوظبي للمأكولات»، و«فيستمبر»، و«بيغ غريل»، و«سيال الشرق الأوسط»، و«مسابقة البحث عن الكنز»، وأسبوع «تايم آوت» للمطاعم.

وحول النجاح الذي حقّقه «أبوظبي للمأكولات 2018»، قال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سيف سعيد غباش: «نجح المهرجان على مدى السنوات الثلاث الماضية في استقطاب المقيمين والزوار على حد سواء للاستمتاع بالمأكولات الشهية التي أعدها نخبة من الطهاة العالميين، وكذلك اختبار باقة من التجارب الأكثر تميزاً حول العالم في مجال المذاق الأصيل، وكانت دورة هذا العام حافلة ببرامج وعروض مميّزة عزّزت من مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لفنون الطهي».

وأضاف: «لطالما مثلت مهرجانات المأكولات وفعالياتها ملتقى للتواصل الثقافي والاجتماعي بين الناس، وقد أسعدنا الإقبال على المهرجان هذا العام من قبل مختلف الجنسيات، ونأمل أن يكون المهرجان قد أسهم في توثيق أواصر التواصل الثقافي بين روّاد الفعاليات، فيما نتطلع للفعاليات المميزة التي سنقيمها العام المقبل في إطار عام التسامح 2019».

تجارب مميزة

واستقطب المهرجان على مدى أيامه الـ17 مجموعة واسعة من محبي الطعام والعائلات والأصدقاء الذين حضروا مختلف فعالياته في كل أرجاء أبوظبي، بما في ذلك شاحنات الطعام، والأسواق العضوية، والتجارب المميزة، فضلاً عن الفعاليات التي استضافتها مراكز التسوق، ومشاركة مشاهير الطهاة العالميين.

وأتاحت فعالية «فيستمبر» التي أقيمت بين 5 و9 ديسمبر الجاري في متنزه الواجهة المائية بالقرب من متحف اللوفر أبوظبي، فرصة تذوّق أفضل العلامات الصاعدة والجديدة على الساحة العالمية، ليستمتع أكثر من 8000 زائر بفعاليات خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، كما شمل فعالية «ضيف الشرف» التي دارت حول المطبخ المكسيكي.

وتضمن المهرجان مسابقة «البحث عن الكنز» برعاية تطبيق «تريس بيري» وشملت مختلف أنحاء المدينة طوال شهر ديسمبر، إذ حمّل أكثر من 2000 مستخدم التطبيق ليفوزوا بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم.

أصحاب نجوم

وأبدع ثلاثة طهاة حائزين نجوم ميشلان: جوليا كومب، وكلود تافاريلو، وفينييت بهاتيا، وصفات نالت إعجاب الجمهور، فضلاً عن فعاليات أخرى شملت إعداد أكبر طبق مرقوقة دجاج في العالم.

ورحب المهرجان للمرة الأولى بفعالية «عالم المأكولات» في أبوظبي، لتتاح للزوار فرصة خوض رحلة بين أشهى المطابخ القادمة من 15 دولة، إذ قدم الطهاة العالميون أشهى الأطباق مباشرةً للجمهور. كما تضمنت الفعاليات الترفيهية موسيقى حية، ومسابقات، واستعراضات لتزيين الكعك، وعروض طهي مميزة، ومناطق مخصصة للأطفال، استقطبت نحو 35 ألف زائر.

وعلى الرغم من انتهاء فعاليات مهرجان أبوظبي للمأكولات، لايزال بإمكان الزوار والمقيمين زيارة مهرجان ستريت فود في المركز التجاري العالمي بأبوظبي، حتى 29 ديسمبر الجاري، خارجاً على الأرصفة، ليستمتع الزوار بمأكولات للذواقة من مطاعم عدة.

سيف سعيد غباش:

«دورة هذا العام من

مهرجان المأكولات

حفلت ببرامج وعروض

عزّزت من مكانة

أبوظبي مركزاً عالمياً

لفنون الطهي».

17

يوماً تواصل فيها

المهرجان الذي اختتم

فعالياته أخيراً.