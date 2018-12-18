لوحات فيرمير في متحف افتراضي

المصدر: برلين - د.ب.أ

مهما كان موقعك، يمكنك الآن مشاهدة اللوحات الـ36 التي رسمها الفنان الهولندي يوهانس فيرمير (1632 - 1675)، مجاناً، في متحف رقمي.

وتعد الجولة الرقمية للوحات الرسام الهولندي نتاج تعاون 18 متحفاً وجامعاً خاصاً للوحات في سبع دول، وباستخدام تطبيق «غوغل آرتس آند كلتشر».

ويضم المشروع العالمي الذي تم الكشف عنه أوائل الشهر الجاري في متحف ماورتشهاوس في لاهاي لوحة «الفتاة ذات القرط اللؤلئي».

ويتيح التطبيق المسمى «مييت فيرمير» لعشاق الفن الوصول إلى اللوحات من خلال أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية (تابلت) أو الهاتف الذكي. ويمكن للمشاهدين الاطلاع على اللوحات في مواقع متاحفها أو في متحف افتراضي، حيث يقومون بتكبيرها للكشف عن تفاصيلها التي ستظل غير واضحة للعين المجردة.