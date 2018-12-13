معانقة الحيوانات اللطيفة.. جاء دور البقر

المصدر: برلين - د.ب.أ

معانقة الحيوانات اللطيفة تريح معظم الأشخاص، لكن هل الأمر ينطبق بشكل منطقي أيضاً على الحيوانات الكبيرة، وما سيترتب على معانقتها؟.. يمكن معرفة هذا بنفسك الآن بمعانقة الأبقار، إذ تقدم مزرعة في نيويورك جلسات عناق مع هذه الحيوانات ذات العيون الواسعة، بدءاً من 75 دولاراً للساعة لشخصين. وتعد مزرعة «ماونتن هورس فارم» بخبرة مرحة ومريحة مع الأبقار. وتظهر الصور الموضوعة على صفحة «إنستغرام» الخاصة بالمزرعة معظم الأشخاص وهم واضعون ذراعاً على البقرة أو يمسدون رأسها.

وبحسب أي حزمة سيختارها الزائر من بين الحزم الأربع، يمكن الاقتراب من الأحصنة القزمة والعادية في المزرعة. لكن الولايات المتحدة الأميركية ليست المكان الوحيد الذين يمكن معانقة بقرة فيه، فهناك مكان في هولندا حيث يكون لمعانقة بقرة «أثر لطيف في الأشخاص، ويمنح المرء شعوراً بالثقة»، بحسب مزرعة كاستاني هوف، في قرية بيتس بشمال غرب البلاد.