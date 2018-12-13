مصر: معرض عن «أول دولة سياسية في التاريخ»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

ينظم المتحف المصري في القاهرة، مساء اليوم، معرضاً أثرياً مؤقتاً، تحت عنوان «نشأة الملكية بمصر في الألف الرابع قبل الميلاد»، بالتعاون مع معهد بون للآثار المصرية.

وقالت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار المصرية، إلهام صلاح، أمس، إن المعرض الذي سيستمر شهرين، يضم 110 قطع أثرية، تمثل نشأة أول دولة سياسية معروفة في التاريخ في وادي النيل بمصر، في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد.

من جهتها، قالت مدير عام المتحف المصري بالتحرير، صباح عبدالرازق، إن الكتابة والتعبير بالصورة تطورا بشكل ملحوظ في تلك الفترة، وكذلك التطور الاجتماعي والاقتصادي، كما تم وضع نظام الأعداد العشرية، وتحديد وحدات القياس المختلفة، لافتة إلى أن المعرض سيلقي بالضوء على عمليات التطور الكبرى، التي تمت بمصر في تلك الفترة، عبر إجراء حوارات متبادلة بين القطع الأثرية.