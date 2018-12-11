«المنكوس» يعيد إحياء فن أصيل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت لجنة تحكيم برنامج «المنكوس»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، تقييم أعمال المشاركين المتقدمين، واختيار الأفضل وفق معايير فنية ونقدية، للمشاركة في البرنامج، الذي يهدف إلى إعادة إحياء فن أصيل.

وقال نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات، عيسى سيف المزروعي، إن «باب الترشح للبرنامج أغلق أول من أمس، وباشرت لجنة التحكيم اجتماعاتها لاختيار أفضل المترشحين، استعداداً لمرحلة تجارب الأداء، التي سيختار خلالها 18 مشاركاً لحلقات البث المباشر».

وأشار إلى أن لجنة التحكيم تضم خبراء في مجال الشعر النبطي وألحانه، خصوصاً (طارج المنكوس). وأضاف المزروعي أن «برنامج المنكوس التلفزيوني يأتي ضمن توجهات وأهداف لجنة المهرجانات والفعاليات الثقافية والتراثية في أبوظبي، وحرصها على التعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية، إذ إن (طارج المنكوس) يعدّ واحداً من الفنون الإماراتية والخليجية التراثية لغناء الشعر النبطي». من جانبه، قال مدير البرنامج، سعيد بن كراز المهيري، إن «لجنة التحكيم استقبلت مئات المشاركات، وتقوم حالياً بفرز وتقييم مشاركات المتقدمين للبرنامج، وسيدعى المشاركون الذين تتوافر فيهم شروط المشاركة إلى أبوظبي لإجراء مقابلات تجارب الأداء أمام اللجنة، في 14 و15 ديسمبر الجاري». وأوضح أن «جمالية الصوت، وطريقة الأداء، من أهم معايير الاختبار».

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مشاركاً لحلقات البث المباشر ستختارهم لجنة التحكيم.