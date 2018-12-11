«رالف بريكس ذا إنترنت» مازال في الصدارة

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة «رالف بريكس ذا إنترنت» بتصدّر إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي، محققاً 16.1 مليون دولار. واحتفظ أيضاً فيلم الرسوم المتحركة «ذا غرينتش» بالمركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي، محققاً 15.2 مليون دولار. بينما احتفظ فيلم الدراما الرياضي «كريد 2» بالمركز الثالث، مسجلاً إيرادات بلغت 10.3 ملايين دولار. والفيلم بطولة مايكل بي غوردن وسيلفستر ستالوني وتيسا طومسون. وحافظ فيلم الإثارة والتشويق «وحوش رائعة» (فانتاستيك بيستس) على المركز الرابع بإيرادات بلغت 6.8 ملايين دولار، والفيلم بطولة إيدي ريدماين وجود لو وجوني ديب، وإخراج ديفيد ياتس. كما حافظ الفيلم الدرامي «غناء بوهيمي» (بوهيميان رابسودي) على المركز الخامس الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار، والفيلم بطولة رامي مالك ولوسي بوينتن وبن هاردي، وإخراج برايان سينغر.