%30 من النباتات البرية في ألمانيا مهددة بالخطر

المصدر: برلين - د.ب.أ

أظهر تقرير في ألمانيا أن نحو ثلث النباتات البرية المستوطنة في ألمانيا، موضوعة على القائمة الحمراء للنباتات المهددة بالخطر. وحسب التقرير، الذي أعدته الهيئة الألمانية لحماية الطبيعة، وأعلنت عنه، أمس، في برلين، فإن 30.8% من إجمالي 8650 من البذريات والسراخس والنباتات اللاوعائية والطحالب مهددة بتراجع أعدادها. وقال الباحثون في تقريرهم إن السبب في ذلك هو تلوث المصادر الغذائية لهذه النباتات بنسبة كبيرة، وذلك لأسباب أبرزها الإفراط في التسميد بالقطاع الزراعي، والملوثات الموجودة في الهواء، ومنها عوادم السيارات.

وأكد معدو التقرير أن وضع هذه النباتات لم يتغير منذ التقرير الأخير الذي أعد قبل نحو 20 عاماً.

وقال الباحثون إن نسبة النباتات المهددة ظلت مرتفعة كما هي، ولكن الإجراءات التي اتخذتها الهيئات المعنية لحماية النباتات أظهرت تحسناً.