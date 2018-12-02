100 ألف زائر لـ«مهرجان الحِرف» في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

استقطبت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في مركز القطارة للفنون في منطقة العين، حضوراً جماهيرياً لافتاً تجاوز 100 ألف شخص.

وتضمن المهرجان الذي اختتم أخيراً، طيفاً من الأنشطة والفعاليات الثقافية، بما فيها عروض الصقارة، وأداء الفنون الإماراتية التقليدية، ومعارض للحرف اليدوية الإماراتية الأصيلة، بالإضافة إلى البرنامج الثقافي الذي لاقى إقبالاً لافتاً تجاوز 19 ألف شخص.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سيف سعيد غباش، إن «الإقبال الجماهيري الذي شهده مهرجان الحرف والصناعات التقليدية يبرز أهميته كمنصة لإعادة تقديم الممارسات والمهارات المرتبطة بتراث الأجداد»، منوهاً بتفاعل الزوار مع مختلف الأنشطة المقدمة، لاسيما طلبة المدارس الذين شاركوا في ورش عمل تمزج بين التعلم والمتعة، ما كان له أثر طيب على الحرفيين أنفسهم، والذين يعملون على نقل تجاربهم وخبراتهم التراثية إلى الأجيال المقبلة.