سوري ومغربي إلى نصف نهائيات «المنشد»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حجز المنشدان السوري محمد نقشبندي والمغربي معاذ بوكيوض مكانيهما في نصف نهائيات برنامج منشد الشارقة بدورته الـ11، عقب منافسات قوية شهدتها تصفيات المجموعة الثانية من المنشدين، والتي بثتها شاشة تلفزيون الشارقة، أول من أمس.

وينضم نقشبندي وبوكيوض إلى المجموعة الأولى من المتأهلين إلى نصف نهائيات البرنامج، وهم: الجزائري لقمان إسكندر، والمصري محمد شعير، والسعودي عادل الأسدي.

وقال المنتج المنفذ للبرنامج نجم الدين هاشم: «لقد تميّزت منافسات المجموعة الثانية بتنوّع لافت في الأداء والمدارس الإنشادية مع تنوع الدول التي يمثلها المشاركون، إذ قدم كل منهم أفضل ما لديه».

وأدى نقشبندي أنشودتي «يا رب الفلق» و«أهل الوفا»، فيما قدم بوكيوض «أنا الذي مالي سنيد» و«صلي على الهادي».فيما ودع المسابقة العراقي عمر الجميلي، والعُماني أسعد بني عرابة.