«سياحة أبوظبي» تطلق مهرجان المأكولات وفنون الطبخ 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستعد دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لإطلاق مهرجان أبوظبي للمأكولات في الفترة من 6 إلى 22 ديسمبر الجاري، ليواصل المهرجان دوره في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة للاحتفاء بالمأكولات وفنون الطبخ العالمية، مستقبلاً الآلاف من الزوار والذواقة من مختلف أنحاء الإمارة.

وتحل المكسيك هذا العام ضيف شرف على المهرجان بمشاركة مجموعة من الطهاة المكسيكيين الذين سيقدمون باقة غنية من المأكولات.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سيف سعيد غباش «تحتضن الإمارات اليوم نحو 1500 مواطن مكسيكي، ونسعى باستمرار لتعزيز العلاقة بين الشعبين المكسيكي والإماراتي وتعريف كل منهما بثقافة الآخر. وبما أن الطعام يُعتبر وسيلة مميزة لبناء العلاقات بين الشعوب، سيشجع الحضور المكسيكي على تبادل الثقافات، بالتزامن مع عام زايد».

وفي إطار المهرجان، ينعقد معرض «سيال الشرق الأوسط» السنوي الرائد للأغذية والمشروبات والضيافة في أبوظبي، الذي سيستقطب 1000 جهة عارضة من نحو 50 دولة. ويقام بين 10 و12 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومن المتوقع أن يشهد زيارة 20 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم. ويُقام في الفترة بين 5 و9 ديسمبر في حديقة الواجهة البحرية بالقرب من متحف اللوفر أبوظبي مهرجان «فيستمبر» وهو عبارة عن منصة للفن وأنماط الحياة والترفيه لعرض العلامات الناشئة والأفكار والمفاهيم المبتكرة لرواد الأعمال المحليين والإقليميين والشركات.

وتمتد فعاليات مهرجان أبوظبي للمأكولات إلى جزيرة ياس التي تستضيف «مهرجان الشواء الكبير» بين 6 و8 ديسمبر في ياس لينكس، للاحتفاء بفنون الشواء بمشاركة طهاة وخبراء من مختلف أنحاء الإمارات، فضلاً عن حفل موسيقي مباشر. وتتضمن الفعالية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام دروساً في تقنيات ووصفات الشواء على أيدي طهاة محترفين.